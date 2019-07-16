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Başpehlivan Ali Gürbüz AESOB’da

Edirne’de düzenlenen 658.

16 Temmuz 2019 Salı 14:02
Başpehlivan Ali Gürbüz AESOB’da

Edirne’de düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Altın Kemeri Antalya’ya getiren Başpehlivan Ali Gürbüz, 663. ve 667. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Muammer Ak ile beraber AESOB Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret etti.


Altın Kemeri Antalya’ya getirdiği için gururlu olduğunu söyleyen Gürbüz, " Hemşehrilerimizin 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine ilgisi oldukça yüksekti ve er meydanında Antalyalıların manevi desteğini her zaman hissettik. Başpehlivan olarak Altın Kemeri doğup büyüdüğümüz topraklara getirebilmek bana nasip oldu, çok mutluyum.” dedi.


Er meydanlarında Antalya’nın yiğit evlatlarını görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, “Antalyalılar olarak, Yağlı Pehlivan Güreşlerinin gönüllerimizdeki yeri her zaman çok farklı olmuştur. Güreş dendiği zaman büyük bir heyecan büyük bir heves duyuyoruz. Tabi burada, Antalyamızın nice yiğit pehlivanlar yetiştirmesinin çok büyük bir rolü var. Ali kardeşimiz de Altın Kemeri Antalyamıza getirerek bizleri çok gururlandırdı. Antalyalılar olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Yine, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban gibi başarılı pehlivanlarımızı seyretmek bizlere çok büyük bir heyecan veriyor. Ben bir kez daha Başpehlivanımız Ali Gürbüz kardeşimi ve dereceye giren tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.


AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ziyaretin ardından Başpehlivan Ali Gürbüz’e altın hediye ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:02
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