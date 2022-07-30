Başörtüsüyle ayete savaş açan Youtuber Sena Nur Işık'tan 'tehlikeli' LGBT provokasyonu

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

Batı ülkelerinden fonlanan ve Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açık beyan ile lanetlediği eşcinsel sapkınlar, İslam'ın son kalesi olarak görülen Türkiye'de legalleşme arayışı içerisindeler. Çeşitli dizi, film ve reklam kampanyalarıyla gençlere özendirilen LGBT, sosyal medya platformları aracılığıyla adeta Müslümanların gözüne sokularak ilmek ilmek işleniyor.

Küresel güçler tarafından dünyada 'cinsiyetsizleştirme' operasyonuna katkı sağlayan sosyal medya platformları, sapkınlık için büyük bir araç olarak kullanılırken Youtube'da yer alan bir video, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Başörtülü Youtuber'dan LGBT kitap tanıtımı

Youtube'da binlerce takipçisi olan Sena Nur Işık isimli başörtülü bir Youtuber, kanalında eşcinsel sapkınlığı özendiren kitapları tanıttı. Takipçilerinin çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan Youtuber, 'kadın kadına, erkek erkeğe sapkınlığı anlatan' ahlaksız kitapları tavsiye ederek körpe zihinleri zehirledi.

Başörtüsüyle kendisine Müslüman bir görünüm kazandırırken bir yandan da Allah'ın lanetlediği eşcinsel sapkınlara destek vererek 'ayete savaş açan' Işık, keyifle tanıttığı kitaplar için 'severek' okuduğunu belirtip izleyenlere de okumaları yönünde çağrıda bulundu.

Belediyelerin kitap fuarlarına katılıyor

Sosyal medyada büyük bir tepki aldıktan sonra videosunu yorumlara kapatan Işık'ın ayrıca satışta 3 kitabının olduğu ve birçok belediyenin kitap fuarlarına davet edilerek imza ve söyleşiler gerçekleştirdiği biliniyor.