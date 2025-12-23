  • İSTANBUL
Başörtüsüyle alay eden eşcinsel sapkın Özgür Özel'den yardım istedi!
Gündem

Başörtüsüyle alay eden eşcinsel sapkın Özgür Özel'den yardım istedi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başörtüsüyle alay eden eşcinsel sapkın Özgür Özel'den yardım istedi!

Başörtüsü takıp çektiği video ile halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklanan eşcinsel sapkın Murat Övüç, İsmail Saymaz'a hapishaneden mektup gönderdi. Övüç mektubunda, taktığı örtünün şal olduğunu ve üşüdüğü için taktığını, neden tutuklandığını bilmediğini iddia ederek Özgür Özel'den yardım istedi.

Başörtüsü takıp video çektiği için halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklanan eşcinsel sapkın Murat Övüç, İsmail Saymaz'a cezaevinden mektup gönderdi.

Neden burada olduğunu bilmediğini söyleyen Övüç, en büyük isteğinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini ziyaret etmesi olduğunu yazdı.

Saymaz'ın bugünkü köşesinde Murat Övüç'e ilişkin yazdıklarının tamamı ise şöyle:

Eşcinsel şarkıcı Murat Övüç’ün başörtüsü takıp video çektiği için halkı kin ve düşmanlığa tahrikten tutuklandığını yazmışım. Metris Cezaevi’nde yatan Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla mektup gönderdi. Övüç, şunları yazıyor: “Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.”

ÜŞÜDÜĞÜ İÇİN TAKMIŞ!

Cumartesi gecesi saat 03.20’de eve geldiler. Geceyi Vatan Caddesi’nde (İstanbul Emniyet Müdürlüğü) geçirdim. Pazar günü saat 11’de Küçükçekmece Adliyesi’ne götürdüler. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti. Metris’te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi.

Neden içerdeyim, inanın ben de bilmiyorum. 20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil.”

Ülkenin chp ile imtihanı

Chp nin terörsüz Türkiye için meclise sunduğu raporda okullarda din dersi kalksın talebi var.

Okur

Özgür sürekli Avrupaya gidip Türkiye'yi şikayet ediyor ülkemizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor bunun bir karşığılığı olmayacakmı bu durum vatana ihanet değilmi..?
