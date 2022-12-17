Başörtüsünü çıkarıp atan yazardan skandal yazı

Yıllarca başörtülü dolaşıp, Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni konumundaki Karar’a geçtikten sonra başını açan Elif Çakır, kafasının ne kadar karışık olduğunu yazdığı yazılarla da göstermeye devam ediyor.

Başı kapalı olduğu dönemde Kabataş yalanını ortaya atarak büyük bir provokasyona imza atan Çakır, aynı çarpıtmaları devam ettirmekten zerre kadar utanmıyor.

Çakır, son olarak Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretler savuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ve henüz kesinleşmemiş olan yargı kararını diline doladı.

Söz konusu karardan hareketle, "Türk yargısının siyasallaştığı" herzesini yumurtlayan Çakır, kime bel bağladığını da gözler önüne sermiş oldu.

Türkiye düşmanlarını besleyip büyüten kirli odakları "güvenilir uluslararası kurumlar" olarak lanse etme uyanıklığına imza atan Çakır, "iktidarın yargıya nasıl baskılar yaptığının" bu kurumlar tarafından ortaya konulduğunu iddia etti.

Çakır, Karar'daki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu siyasetten yasaklanacak şekilde mahkum etmesi yıllarca tartışılacak bir karardır.

Şunu baştan söylemeliyim ki İmamoğlu davası bir kez daha yargının siyasi irade tarafından hem de nasıl pervasızca araç olarak kullanıldığını ortaya koydu.

İktidarın yargıya nasıl baskılar yaptığı uluslararası raporlarda ve AİHM kararlarında yazıyor."