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Gündem Başörtüsünden korktu fesat sözleşmeye sığındı
Gündem

Başörtüsünden korktu fesat sözleşmeye sığındı

Geçmişte “Bir metrekarelik bez parçası” dediği başörtüsü üzerinden yürüttüğü istismar siyaseti, Başkan Erdoğan’ın ‘samimiysen Anayasa ile değiştirelim’ teklifi sonrasında boşa çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tabanının gazını almak için Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan fesat sözleşmesini devreye soktu.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 10:00:00 -
Başörtüsünden korktu fesat sözleşmeye sığındı

HABER MERKEZİ

Daha önce “LGBTİ’nin Türk aile yapısını bozmayacağını ifade ederek eşcinsel sapkınlar tarafından “fahri üye” ilan edilen Kılıçdaroğlu, yaptığı son açıklamada iktidara gelmeleri halinde başörtüsü düzenlemesi ile sapkın homolara dayanak sağlayan İstanbul Sözleşmesini birlikte uygulamaya sokacaklarını ilan etti. Maskesi düşen Kılıçdaroğlu şu skandal ifadeleri kullandı: “Beklediğim gibi Erdoğan; başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi’ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa’ya da geçireceğim.”

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Yorumlar

HÜDA PARtili

Esas amaç terbiyesizlerin yaşam tarzını güvenceye alacak düzenlemeler yapmaktır.Münafıkların müminlere serbestiyet istediği nerede görülmüştür.Onlar biliyorlar bu terbiyesizlik onlara kalmayacak.Bir doğruyu bir yanlışa karıştırarak yanlışı bize yutturmaya çalışıyorlar.Esas maksadı terbiyesizlere alan açmaktır.
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