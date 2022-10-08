Başörtüsünden korktu fesat sözleşmeye sığındı

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Daha önce “LGBTİ’nin Türk aile yapısını bozmayacağını ifade ederek eşcinsel sapkınlar tarafından “fahri üye” ilan edilen Kılıçdaroğlu, yaptığı son açıklamada iktidara gelmeleri halinde başörtüsü düzenlemesi ile sapkın homolara dayanak sağlayan İstanbul Sözleşmesini birlikte uygulamaya sokacaklarını ilan etti. Maskesi düşen Kılıçdaroğlu şu skandal ifadeleri kullandı: “Beklediğim gibi Erdoğan; başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi’ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa’ya da geçireceğim.”