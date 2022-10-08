Başörtüsünden korktu fesat sözleşmeye sığındı
Geçmişte “Bir metrekarelik bez parçası” dediği başörtüsü üzerinden yürüttüğü istismar siyaseti, Başkan Erdoğan’ın ‘samimiysen Anayasa ile değiştirelim’ teklifi sonrasında boşa çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tabanının gazını almak için Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan fesat sözleşmesini devreye soktu.
HABER MERKEZİ
Daha önce “LGBTİ’nin Türk aile yapısını bozmayacağını ifade ederek eşcinsel sapkınlar tarafından “fahri üye” ilan edilen Kılıçdaroğlu, yaptığı son açıklamada iktidara gelmeleri halinde başörtüsü düzenlemesi ile sapkın homolara dayanak sağlayan İstanbul Sözleşmesini birlikte uygulamaya sokacaklarını ilan etti. Maskesi düşen Kılıçdaroğlu şu skandal ifadeleri kullandı: “Beklediğim gibi Erdoğan; başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi’ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa’ya da geçireceğim.”