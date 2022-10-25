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Gündem Başörtüsü yasakçısı baro başkanı hak ihlallerini anlattı! Hak ihlalini baro yaparsa ne yapacağız?
Gündem

Başörtüsü yasakçısı baro başkanı hak ihlallerini anlattı! Hak ihlalini baro yaparsa ne yapacağız?

İstanbul Baraso Başkanı Avukat Filiz Saraç, İstanbul Barosu'nun sürekli hak ihlalleri ile mücadele ettiğini söyledi. Oysa baro başörtüsü nedeniyle zulüm gören insanlara kulaklarını tıkamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 22:29:00 -

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına konuk olan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, İstanbul Barosu'nun hak ihlalleri nedeniyle mücadele ettiğini söyledi.

Saraç'ın açıklaması şöyle:

İstanbul Barosu dünyanın en eski bürolarından biri, hak ihlali nereden gelir. Gücü elinden bulundurandan gelir. İstanbul Barosu'nda hak ihlali dediğiniz zaman iktidarla bir tartışmaya giriyorsunuz. Bu kurumlar demokrasinin olmazsa olmaz kurumlardır. Bu ismi kaldırdığınız zaman Türkiye'ye zarar verirsiniz. Meslek örgütleri üzerinden bunlar böyle yapıyor demek yanlıştır.

Başörtüsü yasağı varken neredeydiniz?

Türkiye'de binlerce insan başörtüsü nedeniyle zulme uğrarken İstanbul Barosu ve yönetimi yasakçı zihniyetin yanında yer aldı. Ne dedilerse destekledi. Hatta başörtülü avukatları bile içlerine almamak için yapmadıklarını bırakmadılar.

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