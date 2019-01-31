Başörtüsü operasyonuna tokat gibi cevap Sosyal medya platformlarında başörtüsüne karşı algı operasyonu yürütmek isteyenlerin paylaştığı fotoğrafa karşı 1987 yılında Mısır'da çekilen kare ile tokat gibi bir cevap verildi.

Son dönemlerde gençlerimizi etkisi altına alan sosyal medya platformalarında algı operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Başörtüsünden rahatsız olan İslam düşmanı kesimlerin başörtüsü üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonu, yine ellerinde patladı. 1. fotoğrafta başörtülü ve peçeli hanımların cahil olduğu algısı oluşturulmaya çalışılırken, buna karşı paylaşılan 2. fotoğraftaki deney yapan başörtülü hanımları algı operasyonu çökertti.

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