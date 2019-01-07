Başörtüsü mağdurları haklarını geri istiyor

"28 Şubat darbesi yaşanırken hepimiz 19’lu yaşlarımızdaydık. O dönemde sınıf arkadaşlarımız hayatlarına devam ederken bizler, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle pencerenin kenarında onların okumalarını, mezun olmalarını, iş sahibi olmalarını, kariyer yapmalarını seyrettik. Seyretmek zorunda kaldık. 1997’de kazandığımız fakültelerimizden 2014 sonrası ancak mezun olabildik” diyen 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, “Şu anda geçen yıllar geride kaldı. Elbette telafi edilemeyecek. Bugün yapılacak her türlü iyileştirme, yaşadığımız travmaların saniyesini karşılamayacak. Bizler bu mücadelede bunları zaten göze almıştık. Şu anda tüm Türkiye’de bu mağduriyeti yaşamış herkes adına ülkemizde kazanılmış olan bu zaferi bizler de bir nebze de olsa yaşamak, geçmişte çektiğimiz sıkıntıları aşıp hayatımıza o dönemdeki sınıf arkadaşlarımızla eşitlenmiş olarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ile görüşme, moral oldu

28 Şubat Öğrenci Derneği olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzasıyla çıkmış bir tavsiye kararını almayı başardıklarını, konu ile ilgili bakanlıkları ziyaret edip desteklerini aldıklarını anlatan Emine İlyas, şu bilgileri paylaştı: “Konuya duyarlı sivil toplum kuruluşları ve sendikaların da bu konuda destekleri vardır. Çalışmalarımız boyunca kamuoyunun da ilgisi ve desteği mevcuttur. Bu konuda bize destek veren herkese sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Toplumun genci, yaşlısı, bizlerin yaşadıkları o acı dolu günleri gören, duyan insanların her gün destek mesajları ile karşılaşıyoruz. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bizler gerçekten temel hakkımız olan eğitim hakkımız engellendiği için hâlâ o dönemin acılarını yaşamaya devam ediyoruz. 17 Aralık Sema törenlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza da çalışmalarımızı aktarma fırsatı bulduk. Yıllarca mücadele verdiği bir konuda hâlâ hak arayışı içinde olan bizleri görünce hem çok duygulandı hem de onur duydu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize karşı gösterdiği ilgi ve sabrı ile bir kez daha gurur duyduk, mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İnsan Hakları Başkanı Sayın Leyla Şahin Usta’ya konu ile ilgili çalışma yapması talimatını verdi. Cumhurbaşkanımız 28 Şubat sürecinde aynı mağduriyeti yaşayan Sayın Leyla Şahin Usta’nın bu konuda gereken duyarlılığı göstererek çözüm üretmesi noktasında başörtüsü mağdurlarının vebalinin boynunda olduğu vurgusunu yaptı. Bu konuda bizler de 28 Şubat Öğrenci Derneği olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

“Sayın Cumhurbaşkanımız, yaptığı büyük mücadeleler sonucunda bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat darbesi ile ilgili yasakları, dirayet ve cesaretle bir bir kaldırmıştır” vurgusunu yapan Emine İlyas, “28 Şubat darbesine karşı millet için direnen bizler, şimdiye kadar darbelere karşı dik durmuş ve darbe mağdurlarının hep yanında olmuş Cumhurbaşkanımızdan mağduriyetlerimizi giderecek ve yaptığı onca güzel işleri taçlandıracak bir hamle daha bekliyoruz” şeklinde konuştu.