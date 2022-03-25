"Başörtüsü" demeden önce ağzını çalkala Deniz Zeyrek!

Yıllarca başörtüsü yasakçılarını destekleyen Deniz Zeyrek, şimdi başörtüsü üzerinden AK Parti’ye vurmaya kalktı. Zeyrek, ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren Sözcü'deki yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Sürekli okurlarım artık fark etmiştir. Bazı olayları bir hafta tartışıldıktan sonra yazıyorum. Kimin ne dediğini, nasıl bir tavır aldığını gözlemleyip, her boyutuna odaklanıp detaylı bir analiz yapmaya çalışıyorum. Adana'da hafta başında yaşanan “Kuytulcular” eylemine yönelik polis müdahalesi de benim için o olaylardan biriydi.

Polisin müdahalesi, liberal, sol, merkez sağ camiada sadece “gösteri ve toplu yürüyüş hakkının ihlali”, ya da “kolluk kuvvetlerinin orantısız güç/şiddet kullanımı” üzerinden tartışıldı.

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Oysa o gün Adana'da yaşananlar muhafazakarlar arasında, özellikle de 28 Şubat döneminde bedel ödeyen, başörtülerini çıkarmadıkları için ikna odalarına alınan, okullarına alınmayan, karakolluk olan kadınlar tarafından başka bir şekilde tartışıldı.

(…)

Bu olay sadece iktidarın başörtüsü konusundaki maskesini düşürmedi!

Aynı zamanda toplu gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan başka mahalleden kesimlere (sendikalara, işçilere, meslek odalarına, çevrecilere, kadınlara) yönelik orantısız kolluk şiddetine karşı kayıtsız kalan muhafazakarların samimiyetsizliğini de gün yüzüne çıkardı.

Şimdi ve gelecekte kulağımıza küpe olması gereken tek gerçek şudur:

İnsan hakları ve özgürlükler her birey için vazgeçilmezdir. Mevzu hak ve özgürlükler ise hangi mahallede olduğunuz sadece teferruattır."