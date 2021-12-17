"Başörtülülere burs vermiyoruz" diyen Saylan değil miydi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı toplantılarının son oturumunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) eski başkanı Türkan Saylan'ın Beşiktaş Arnavutköy'de yaşadığı sokağa adının verilmesine ilişkin konu tartışılırken AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, birtakım gerçekleri hatırlatarak birilerinin nasırına basmıştı.

Gökkuş, “Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” sözleriyle, geçmişte mütedeyyin insanların yaşadıkları mağduriyetlerde Saylan'ın çok büyük rolü olduğunu dile getirmişti

Hakikatleri haykıran Gökkuş’a malum kesimden tepki gecikmedi.

Saylan, toplumun her kesimine yardım eli uzatmış

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yapılan açıklamada, hayattayken, başörtülü gençlere burs vermediklerini gururla anlatan Saylan'a övgüler düzülerek “Gökkuş'un Türkan Saylan için kullandığı hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz. Türkan Saylan sadece bir tıp doktoru değil, bilim insanı, yazar ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra gerçek bir yurtsever olarak ülkemizin her kesimine yardım eli uzatmış, yaptığı öncü çalışmalarla toplumda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma idealizmi yaratmıştır. Türkan Saylan ‘ortak değerlere saygı duymayan' bir kişi değil, ömrü boyunca toplumda ‘ortak değerler' yaratmak için çalışan bir aydındır” iddiasında bulunuldu.

Türkan Saylan'ın bir toplum önderi olduğu ileri sürülen açıklamada “Türk Halkı tarafından çok büyük bir saygı ve sevgi görmüş, toplumun ortak bir değeri olmuştur. Türkan Saylan'ı anlamamış olanların, O'nun yıllar önce yaptığı uyarıları görmemiş olanların ülkemizi getirdiği siyasal, ekonomik ve toplumsal durum ortadadır. Böyle bir tutum karşısında bu kişilerin Türkan Hoca'yı anlamasını beklemek boşunadır ancak hayatını Anadolu çocuklarının eğitimine adamış Türkan Saylan'a ve ülkemiz için yaptıklarına hepimiz saygı duymak zorundayız” herzeleri yumurtlandı.