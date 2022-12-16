Başörtülü olduğu için Akkaya'ya saldıran Eray Çakın'a hapis cezası! Pişman olmadığı için ertelenmedi

Başörtülü oldukları gerekçesi ile Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat'a saldıran Eray Çakın hakkında karar verildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Eray Çakın ve müştekiler Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat katılmadı.

Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada, müşteki kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına bir avukat hazır bulundu.

Sanığın avukatı iki suçtan da beraat istedi!

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın müştekilere yasa gereği silahtan sayılan pet şişeyle saldırdığı gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

Müştekilerin avukatı Muhammed Kerim Karadağ, müvekkillerinin her aşamada doğrudan başörtüsüne saldırı olduğunu açıkça belirttiklerini, bu nedenle sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan da cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Sanığın avukatı Mesut Kavak, Yargıtay içtihatlarına göre pet şişenin silah sayılamayacağını ifade ederek, müvekkilinin her iki suçtan da beraatini talep etti.

Pişmanlık göstermemesi nedeniyle ceza ertelenmedi!

Mahkeme heyeti, sanığı "silahtan sayılan alet ile kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın işlediği eylem nedeniyle pişmanlık göstermemesini dikkate alarak indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, verilen ceza miktarı göz önüne alınarak cezayı ertelemedi.

Mahkeme, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan delil yetersizliğinden beraatini kararlaştırdı.