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Dünya Başörtülü öğrencilerin yüzde 30’u o durumdan şikayetçi
Dünya

Başörtülü öğrencilerin yüzde 30’u o durumdan şikayetçi

ABD’nin California eyaletinde, başörtüsü takan Müslüman kızların yüzde 30’unun başörtülerine rahatsız edici bir şekilde dokunulduğu veya çekildiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 21:24:00 -
Başörtülü öğrencilerin yüzde 30’u o durumdan şikayetçi

Münübe Yılmaz

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin California bölümünün yeni bir raporu, ABD’nin California eyaletindeki devlet okullarında okuyan Müslüman öğrencilerin diğer öğrencilere göre iki kat fazla zorbalığa uğrama ihtimali bulunduğunu ortaya koydu. “Kaliforniya Okulları İslamofobi İncelemesi” başlıklı rapor, ocak-ağustos 2021’de 11 ila 18 yaşları arasındaki 708 Müslüman öğrenciyle yapılan anket çalışmasının ardından yayımlandı. Pandemi öncesi ve sonrası algıların incelendiği raporda, pandemi öncesi, Müslüman öğrencilerin yüzde 47'sinin inançları nedeniyle zorbalığa uğradığı belirtildi. Başörtüsü takan Müslüman kızların yüzde 30’unun, başörtülerine rahatsız edici bir şekilde dokunulduğunun veya çekildiğinin ifade edildiği raporda ayrıca, “Neredeyse her dört Müslüman öğrenciden biri, okullarında bir öğretmenin ya da idari görevlinin Müslümanlar veya İslam hakkında saldırgan yorumlar yaptığını söylüyor. Kaliforniya'daki Müslüman öğrencilerin yüzde 55'inden fazlası, dini kimlikleri nedeniyle devlet okullarında kendilerini güvensiz, istenmeyen veya rahatsız hissediyor” denildi.

 

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