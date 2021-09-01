Başörtülü kadınla ilgili iğrenç imada bulunan CHP'li Tanju Özcan'a haddini bildirdi!

yeniakit.com.tr

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tesettürlü bir kadınla ilgili mide bulandırıcı açıklamalarda bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki göstererek "Tanju Özcan denilen haddini bilmez, CHP'nin saklamaya çalıştığı gerçek yüzüdür." dedi.

Bolu'da mültecilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam kararı ile tepki toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza attı. Özcan, katıldığı Youtube kanalında başörtülü bir kadınla ilgili anlattığı anısıyla kamuoyunda infial oluşturdu.

CHP'li Tanju Özcan'dan başörtülü kadınla ilgili aşağılık ifadeler

Başından geçen olayı gülerek anlatan Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var." ifadelerini kullandı.

Özcan'ın paylaşımı Twitter'da #İğrençsinTanjuÖzcan etiketi ile gündem olurken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da CHP'li belediye başkanına tepki gösterdi.

Alpay Özalan'dan tepki

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alpay Özalan, "Tanju Özcan denilen haddini bilmez, CHP'nin saklamaya çalıştığı gerçek yüzüdür." dedi.

Özalan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine derdini anlatan bir kadınla iğrenç ifadelerle alay etmiş. "Tesettürlü" vurgusu yaparak da başka bir rezilliğe imza atmış. Bir de utanmadan gülüyor. Tanju Özcan denilen haddini bilmez, CHP'nin saklamaya çalıştığı gerçek yüzüdür.