Başörtülü diye okuldan atılan öğretmen için dev kampanya

Münübe Yılmaz

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, Müslüman bir öğretmenin okulda başörtüsü taktığı için görevden alınmasına müdahale etmesi çağrısı yaptı. Kanada’nın Quebec eyaletindeki Chelsea İlköğretim Okulu'nda 3. sınıf öğretmeni Fatemeh Anvari’nin 9 Aralık günü işten çıkarılması karşısında harekete geçen ve imza kampanyası başlatan Konsey’in Başkanı Mustafa Farooq, Anvari’nin, okulda başörtüsü takma cesareti gösterdiği için işini kaybetmesine rağmen, milyonların sevgisini kazandığını belirtti. Anvari’nin cesur bir kadın olduğunu söyleyen Farooq, “Biz, 2019 yılında kabul edilen ve ‘Quebec 21’ yasası olarak bilinen yasanın mahkeme tarafından iptal edilmesi için çaba harcıyoruz. Kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayan ve insan haklarını ihlal eden bu yasa bir an önce tarihin çöplüğüne atılmalı” dedi.

Başörtüsünü yasaklayan kanunun iptali için mahkemeye başvuruldu

Söz konusu yasa yürürlükte olduğu sürece benzer olayların tekrar yaşanacağına işaret eden Farooq, yasanın iptali için bir dilekçeyi Quebec Temyiz Mahkemesi'ne sunduklarını belirtti. Hiç kimsenin insanların ne giyeceğine karışmaması gerektiğini ifade eden Kanada Başbakanı Trudeau’ya sesini daha yüksek çıkarması çağrısında da bulunan Farooq, “Başörtülü öğretmenimizin işine iade edilmesi için başlattığımız imza kampanyasına herkes katılmalı” diye konuştu.