Başörtülü başsavcı Tuba Ersöz kimdir? Başsavcı Tuba Ersöz nereye atandı?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2020 yaz kararnamesi ile birlikte 4 bin 626 hakim ve savcının görev yerleri değişti. Savcı Tuba Ersöz hakkında ayrıntılı bilgi maalesef yok. Fakat kendisi Türkiye'nin ilk başörtülü baş savcısı oldu. Kararname ile FETÖ’nün 17 Aralık kumpas soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren Hakim Yaşar Sezikli Yargıtay savcısı oldu.