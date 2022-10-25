Başörtü yasakçısı Saraç MİT’in TIR’ına binmiş

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Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına seçime giren ve 144 yıllık İstanbul Barosu tarihindeki seçilen ilk kez bir kadın başkan olan İstanbul 1 No’lu Barosu’nun yeni Filiz Saraç’ın özgürlük sicili bozuk çıktı. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda FETÖ yalanlarını tekrar eden Saraç’ın, başörtüsü yasağının iflah olmaz bir savunucusu olduğu belirlendi.

Gelen gideni aratmıyor

Toplamda 56 bin üyesi bulunan İstanbul 1 No’lu Barosuna çarpık seçim sistemi sebebiyle 7 bin üyenin oyunu alarak % 12 ile başkan seçilen ve ‘144 yıl sonra ilk kez kadın başkan seçildi’ diye pazarlanan Avukat Filiz Saraç’ın özgürlük karnesi kırıklarla dolu. Baroya kayıtlı avukatların sadece yüzde 12’sinin oyuyla başkan seçilen yeni Başkan Filiz Saraç’ın tıpkı selefi Av. Mehmet Durakoğlu gibi iflah olmaz bir başörtüsü yasakçısı olduğu ve FETÖ mensuplarınca durdurulan MİT tırlarına yönelik yalanları tekrar ettiği öğrenildi. Sözde özgürlükçü olarak pazarlanan ve başkan seçilmesi sonrası yaptığı konuşmada, “Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum” diyen Filiz Saraç’ın sorunlu sicilini deşifre eden arşiv kayıtlarından bazıları şöyle:

Başörtü karşıtı

Pazar günü yapılan seçimde 1 No’lu Baro Başkanlığına seçilen Avukat Filiz Saraç, 2015 yılında hakkında açılan davada yaptığı açıklamada, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi (SEM) yürütme kurulu üyesi olduğu dönemde, “Başörtüsüyle derse giren iki stajyer avukat hakkında tutanak tuttuğumu biliyorum. Barolar Birliği’nin genelgeleri doğrultusunda işlem yaptık” ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu’nun 8 Mayıs 2005’te, Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlediği seminere katılmak isteyen Melek Molla Reisoğluyla ve Aysel Demirel adlı başörtülü 2 avukata güvenlik görevlileri geçit vermedi. Semineri düzenleyen dönemin İstanbul Barosu Başkan yardımcısı Filiz Saraç, uygulamada hukuki anlamda bir yanlışlık olmadığını söyleyerek başörtü yasağını savundu.

Filiz Saraç ayrıca, 1998 yılında başörtüsü yasağına karşı duyarsız bulduğu dönemin İstanbul Barosu Başkan Yücel Sayman’ı, ‘‘laiklik ilkesinin zedelenmesine yol açacak eylem ve davranışlara karşı gerekli duyarlılığı göstermiyor’’ şeklinde suçlayarak, Baro Başkan Yardımcısı Kani Ekşioğlu, sayman Burçin Aybay ve üye Nuran Atahan ile İstanbul Barosu yönetiminden istifa etmişti.

O da FETÖ’nün TIR'ına bindi

Öte yandan; başörtü karşıtı olan Saraç’ın 26 Kasım 2015’te sosyal medya platformu Twitter’dan, “Yavuz hırsız ev sahibi bastırır diye buna dense gerek. Devlet sırrı devlet menfaatine işlerde olur. Tırlarla silah taşı. Gazeteciye sus de” şeklinde, FETÖ’nün argümanlarını destekler nitelikte paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.