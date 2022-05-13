Başöğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak?
2022 yılıyla birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik konularında önemli açıklamalar yapılmıştı. 13 Mayıs Cuma günü ise Uzman Ve Başöğretmenlik Eğitim Programları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, başöğretmenlik eğitimleri ne zaman?
Öğretmenlerin merakla beklediği uzman ve başöğretmenlik eğitimlerine yönelik açıklama yapıldı. Peki, başöğretmenlik eğitim programı başvuruları ne zaman yapılacak?
Başöğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak?
Başöğretmenlik eğitimlerine katılmak isteyenler başvuru sürecini ve eğitimlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.