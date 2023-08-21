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Yerel Başlık parası yüzünden intihar eden aşıklar yan yana defnedildi
Yerel

Başlık parası yüzünden intihar eden aşıklar yan yana defnedildi

Yeniakit Publisher
2023-08-21 11:57:00 - 2023-08-21 12:02:53
Başlık parası yüzünden intihar eden aşıklar yan yana defnedildi

Muş'ta yıllardır birbirine kavuşamayan iki genç aşığın geçtiğimiz günlerde 3 gün arayla canlarına kıyması çok konuşulmuştu. Gençlerin aşkı destanlara konu olan Kerem ile Aslı'ya ve Mem û Zîn'e benzetilirken olayla ilgili çok sarsıcı bir detay ortaya çıktı.

Muş'ta yıllardır birbirine kavuşamayan iki genç aşığın geçtiğimiz günlerde 3 gün arayla canlarına kıyması çok konuşulmuştu. Gençlerin aşkı destanlara konu olan Kerem ile Aslı'ya ve Mem û Zîn'e benzetilirken olayla ilgili çok sarsıcı bir detay ortaya çıktı.

Dilan Tuna (21) ve Yakup Sönmez (26), 3 gün arayla intihar etmeden önce yıllar boyunca birbirlerine kavuşmak için denemedikleri yol kalmadı anca ‘baba inadı’ gençlerin bir araya gelmesini engelledi. ‘Başlık parası’ iddiası iki gencin de babası tarafından yalanlandı. Ancak bu kez çok sarsıcı bir başka detay ortaya çıktı.

2023’ÜN MEM Û ZÎN'İNE BENZETİLDİLER

Tan köyünde İHA’nın yer verdiği iddialara göre, yıllardır birbirine sevdalı olan Dilan Tuna ve Yakup Sönmez, kavuşamayınca hayatlarına son verdi. Köyü yasa boğan olayda 3 gün ara ile intihar eden kavuşamayan aşıklar yan yana defnedildi.

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Yorumlar

Haluk Aktaş

Çarpıcı detay nedir..ya okumadım..ya da okuduğumu anlayamadım

Yinalbey

İntihar seçenek olmamalı. İmansız gitmek niye ?
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