  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem 10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar
Gündem

10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
10 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı... 5,8 milyar dolar çarpmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 kişinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında; Jandarmamız son 2 haftada 79 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

İŞLEM HACMİ 5,8 MİLYAR TL

10 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Müstehcenlik” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık.

53’ü TUTUKLANDI

24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Sosyal medya platformları üzerinden "borsa yatırım danışmanlığı" adı altında haksız kazanç sağladıkları ve  Vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. 

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik.

Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’ımızda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz.

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Gündem

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Deprem sonrası gerçek tablo ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya depremdeki son durumu paylaştı
Deprem sonrası gerçek tablo ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya depremdeki son durumu paylaştı

Gündem

Deprem sonrası gerçek tablo ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya depremdeki son durumu paylaştı

İddiaların arkasındaki perde aralanıyor! Bakan Yerlikaya sert çıktı!
İddiaların arkasındaki perde aralanıyor! Bakan Yerlikaya sert çıktı!

Gündem

İddiaların arkasındaki perde aralanıyor! Bakan Yerlikaya sert çıktı!

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde
Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Gündem

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"
Gündem

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Siyonizm’e karşı mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Anti-Siyonizm Kongresi”nde yapılan konuşmalarda, sivil toplum kurulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23