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Aktüel Başkonuş Yaylası doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor
Aktüel

Başkonuş Yaylası doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Kahramanmaraş'ta yeşilin her tonunun görülebildiği Başkonuş Yaylası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor - Başkonuş'ta tesis işleten Serhan Erdoğanyılmaz: - "Kovid-19'dan sonra Başkonuş'a ilgi daha da arttı. Kimi zaman haftada 20 bin civarında misafirimizi ağırladığımız oldu" - Ziyaretçilerden Bülent Meşe: - "Başkonuş, birçok endemik türden bitkilerin ve canlıların olduğu ülkemizin nadide bölgelerinden bir tanesi"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:03:54 -
Başkonuş Yaylası doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Kahramanmaraş'taki Başkonuş Yaylası, ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Onikişubat ilçesinde bulunan 1325 rakımdaki Başkonuş Yaylası, endemik bitki türlerinin oluşturduğu doğası, yabani hayatı, doyumsuz manzarası ve nefes açan havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sedir ve ardıç ağaçlarıyla kaplı yayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından izole olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Ahşap villa ile bungalov evlerinin bulunduğu, kamp, doğa yürüyüşü, ATV ile safari gibi çeşitli etkinliklerinin yapıldığı yayla, salgın döneminde doğaseverlere unutulmaz ve doğayla baş başa izole tatil imkanı sunuyor.

Başkonuş'ta tesis işleten Serhan Erdoğanyılmaz, AA muhabirine, salgın nedeniyle vatandaşların yaylaya akın ettiği söyledi.

Erdoğanyılmaz, "Normalde yazları kalabalıktık ve yaklaşık ayda 5 ila 10 bin arasında vatandaşımız Başkonuş'u ziyaret ediyordu. Kovid-19'dan sonra Başkonuş'a ilgi daha da arttı. Kimi zaman haftada 20 bin civarında misafirimizi ağırladığımız oldu." dedi.

Başkonuş'ta birçok imkanın bulunduğuna anlatan Erdoğanyılmaz, "Yaylada herkesin kendine ayrılmış alanları var ve özellikle kendi çadırlarını kuran çok fazla misafirlerimiz var. Her ay en az 1000 çadır kamp yapılıyor ve her aileden en az dört kişi oluştuğunu düşünürsek 4 bin civarında vatandaşımız kendi çadırlarını kuruyor. Başkonuş Yaylası olarak Kovid-19'la savaşmaya ve düşmanı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Ülkemizin nadide bölgelerinden"

Ziyaretçilerden kalp ve damar cerrahı Bülent Meşe de Başkonuş Yaylası'nın yeryüzündeki bir cennet olduğunu belirtti.

Ailesiyle 13 yıldır Başkonuş'ta kamp yaparak doğanın tadını çıkardıklarını aktaran Meşe, "Özelikle salgın ve çalışmadığımız dönemlerde Başkonuş'un sakinliğinden faydalanarak hem izolasyon hem de tabiat ananın bize sunduğu nimetleri yaşama adına burada oldukça ciddi zamanlar geçiriyoruz. Başkonuş, birçok endemik türden bitkilerin ve canlıların olduğu ülkemizin nadide bölgelerinden biri." dedi.

- "Doğayla iç içe olmak çok güzel"

İstanbul'dan gelen Zekiye Adaklı da yıllık izninin bir kısmını Başkonuş'ta kamp yaparak geçirdiğini dile getirerek, "Aylardır Kovid-19 nedeniyle herkes kısmen evlerine hapsoldu. Herkes kendini fırsat buldukça açık havaya atıyor. Biz de buraya kamp kurup, eğleniyoruz. Burada doğayla iç içe olmak çok güzel, doğası, havası ve suyu her şeyi çok güzel." ifadesini kullandı.

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