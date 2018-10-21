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Başkonsoloslukta hareketli dakikalar!

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması üzerine çalışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 3 bavul geldi.

21 Ekim 2018 Pazar 21:53
Başkonsoloslukta hareketli dakikalar!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

Akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "Kişiye özel" yazılı 3 bavul indirildi. Bavulların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı.

Bavulların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 21:53
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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