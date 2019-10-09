Başkomutan Erdoğan harekat merkezinde Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya bazı bakanlar da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.