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Gündem Baskın yapmak istediler, basıldılar! HDP'lilere TBMM'de şok!
Gündem

Baskın yapmak istediler, basıldılar! HDP'lilere TBMM'de şok!

HDP’li Tuma Çelik’in tecavüz skandalını unutarak TBMM’de 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankart açan gruba en sert tepki AK Partili Salih Cora’dan geldi. ‘Tecavüzcü’ Tuma Çelik’i hatırlatan Cora, “Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun” diye seslendi. HDP’li grup, Cora’nın sözleriyle TBMM’de büyük şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 19:17:00 - 2021-11-10 19:25:07
Baskın yapmak istediler, basıldılar! HDP'lilere TBMM'de şok!

HDP’li kadın milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na giderek pankart açtılar ve AK Partili Salih Cora’dan duydukları karşısında büyük şoka uğradılar. 

Utanmadan TBMM’de pankart açtılar

TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi gerginliği yaşandı. HDP’lilerin provokasyonu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2022 Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplantıda yaşandı. Bakan Yanık'ın sunumunun ardından HDP'li kadın milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek 'İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açtı.

HDP’li Tuma Çelik’in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmıştı

HDP’li Tuma Çelik’in 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin’in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.



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