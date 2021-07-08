Baskı, sansür ve haciz CHP’nin işi

Hasan Eğrigöz Ankara

Her fırsatta medyaya özgürlük çağrısı yapan Millet İttifakı, gün geçtikçe özgür medya düşmanı olduğu ortaya çıkıyor. Hükümete hakarete kadar varan eleştiriler yönelten solak medyayı görmezden gelerek, sürekli özgür medya olmadığı yaygarası koparan CHP’nin kendisinin özgür medya düşmanı olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, şunları ifade etti: “Kendi partisinin Cumhurbaşkanı adayına böylesine kumpas kuran, böylesine engeller ortaya koyan bir siyasi yapı yani CHP, acaba başka partilere ya da kendilerinden olmayanlara neler yapar ya da neler yapmaz. Bu millete neler yapmaz. Bu son derece vahim bir durum. Basın özgürlüğü açısından bunlar sürekli bağırıyorlar, çağırıyorlar ama ‘sansür var’ diyoruz ama CHP’den bir Allah’ın kulu sesini çıkarmıyor. Onlar, kendileri sansür uygularlarsa mubah görüyorlar, başkası yaparsa ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Burada bir çifte standart var. Ayrıca gazetecilere yapılan saldırılar da zaten barbarlık, lafa geldiği zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Öyle bir yapıyla karşı karşıyayız.”

Milleti yumrukluyorlar

Gazeteci-Yazar Metin Özkan da şunları kaydetti: “Millet İttifakı diye yola çıktılar ama her fırsatta milleti yumrukluyorlar. İYİ Parti’nin seyahatlerinde Rize’de yaşananlar ortada, Hatay’da yaşananlar ortada. Geldiğimiz noktaya baktığımızda eğer bunlar millete çözümü dayakla getireceklerse aman gelmesinler daha iyi. Zaten gelme şansları yok da, bir umut varsa da biz söyleyelim; bu hareketler onlara hiçbir şekilde iktidar yolunu açmayacaktır. Muharrem İnce defalarca söyledi, ‘Benim paramı vermediler, alanda destek olmadılar. Otobüslerimi, konvoylarımı engellediler’ diye. Şimdi dışarıdan talimat alan, bütün umutlarını Biden’a bağlamış olan, dışarıdaki dostlarından bahseden CHP’de bunların olması çok normal.”