Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-87 yenen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, alınan galibiyetin oyuncuların öz güvenini artıracağını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, son iç saha maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Selçuk Ernak, oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Son iç saha maçımızı kazandığımız için çok mutluyuz. Bundan daha da önemlisi, bu galibiyet özgüvenimizi artırması açısından çok önemliydi. Genç oyun kurucularımızın kenardan gelerek oyuna katkı sağlamasından dolayı çok mutluyum. Gelecek hafta son maçımızı Olympiakos ile oynayacağız. Bundan sonra tüm konsantrasyonumuzu Türkiye ligi için kullanacağız."





- Radonjic: "Rakibimizi kutluyorum"





Bayern Münih Başantrenörü Dejan Radonjic, maça iyi başlamalarına rağmen kötü savunma yaparak sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını belirtti.

Darüşşafaka Tekfen'in iyi bir oyunla galip geldiğini aktaran Radonjic,"Rakibimizi kutluyorum. Maça savunmada çok iyi başladık. Bunu, hücumda da avantaja çevirdik. İlk yarının son anlarında çok kötü savunma yaptık. Darüşşafaka Tekfen maça geri döndü." diye konuştu.

Radonjic, ikinci yarıda savunmada kötü oynamaya devam ettiklerini belirterek, "Hücumda dış atışlarda yüksek isabetle oynadılar. Ekstra şutlarla etkili oldular." diyerek sözlerini tamamladı.