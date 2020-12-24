Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 84-77 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, sahadaki enerjiden memnun olduğunu aktardı.

Kokoskov, mental anlamda hatalarının olduğunu anlatarak, "Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyetti. Baskıyı kaldırmayı bilen tecrübeli oyunculara sahip bir takıma karşı kazandık. Sahada çok kolektif bir emek vardı. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Mental anlamda hatalarımız oldu. Sadece sert değil, akıllı da oynamalıyız. Sahadaki enerji çok iyiydi. Oyuncularımız sahanın her yerindeydi." şeklinde görüş belirtti.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ise istikrarlı oynayamadıklarını belirterek, "İlk çeyrek hücum açısından iyiydi. Maçın sonunda da savunma açısından iyiydik. Maçı kazanmak için hücum ve savunmada daha iyi olmalıydık. Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularının rahat oynamasına izin verdik. Maçın sonunda başa baş oynadık ama De Colo parladı. Rakibimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.