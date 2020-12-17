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Spor Basketbolda maçın ardından
Spor

Basketbolda maçın ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: "Rakibimiz maçın finalini daha iyi oynadı" - AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina: "Bugün maçı iki kez kazandık"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:09:42 -
Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 72-69 kaybeden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın son anlarını rakiplerinin daha iyi oynadığını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, ikinci çeyrekte birkaç dakikada kontrolü kaybettiklerini aktardı.

AX Armani Exchange Milan'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci çeyrekte çok hata yaptık. Bryant Dunston yorulunca Tibor Pleiss'ı oyuna aldık. Ancak Pleiss rakiplerine karşı yavaş kaldı. Birkaç dakikada kontrolü kaybettik. AX Armani Exchange Milan ikinci ve üçüncü çeyrekte farkı açtı. İkinci yarı 17 sayıdan geri geldik. Kenardan oyuna dahil olan oyuncularımızdan fiziksel katkı alamadık. Son anlarda çok top kaybı yaptık. Rakibimiz maçın finalini daha iyi oynadı."

AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ise oyuncularının performansından memnun olduğunu aktararak, "Bugün maçı iki kez kazandık. Anadolu Efes, ikinci yarı geri dönmeyi başardı. Soyunma odasına gittiğimizde ikinci yarıda daha iyi oynamamız gerektiğini söyledim. Rakibin agresifliği karşısında iyi değildik. Savunmada iyi oynadık. Maçı iyi bitirdik." diye konuştu.

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