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Spor Basketbolda maçın ardından
Spor

Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov: -"Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu" - CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis: -"Bu galibiyeti inanarak aldık"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:38:54 -
Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında normal süresi 69-69 berabere tamamlanan maçta Rusya ekibi CSKA Moskova'ya uzatma bölümü sonunda 78-77 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, "Çok iyi oynadık ancak maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu." dedi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kokoskov, mağlubiyetten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Sırp teknik adam, "Uzun bir gece oldu. Kaybedince zor oluyor. Biz de çok iyi oynadık. Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu. Normal sürede kazanmamız gerekiyordu. CSKA Moskova'yı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ise inandıkları bir galibiyete imza attıklarını aktardı.

Maç boyunca oyun planına sadık kaldıklarının altını çizen Itoudis, "Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyeti inanarak aldık. Eksiklerimiz vardı ama herkes birbirinin açıklarını kapattı. Bu maçta birden fazla kazancımız oldu. Fenerbahçe de kazanabilirdi. Fazla top kaybı yaptık. En iyisi olmasa da oyunumuzu istediğimiz seviyeye getirdik. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yunan teknik adam, müsabakada 26 sayı kaydeden Will Clyburn ile ilgili, "Böyle bir oyuncuya sahip olduğum için çok şanslıyım. Daha sağlıklı olmak için zamana ihtiyacı var. Bize her alanda çok katkı sağlıyor." dedi.

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