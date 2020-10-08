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Spor Basketbolda maçın ardından
Spor

Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov: - "Önemli bir galibiyet aldık" - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: - "Çok kötü bir basketbol oynadık"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:05:20 -
Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 80-71 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zorlu bir maçı galip tamamladıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kokoskov, yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirterek, "THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle buraya geldik. Anadolu Efes'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Sırp başantrenör, karşılaşmada 11'i hücum, 33'ü savunma olmak üzere 44 ribaunt almalarıyla ilgili, "Ribauntlarda çok iyiydik. Bu bizim için çok önemli. Daha da iyi olmamız lazım. Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı." diye konuştu.


- Ataman: "Çok kötü bir basketbol oynadık"


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmada beklentilerinin altında kaldıklarını vurguladı.

İlk çeyreğe iyi başladıklarının altını çizen Ataman, "İkinci çeyrekte maçı bıraktık. Rakip takım üst üste sayılar bularak seri yakaladı. Maçta üçüncü ve dördüncü periyotta ise garip bir basketbol oynandı. Çok kötü bir basketbol oynadık. Son çeyrekte maçı kazanma şansımız olduğu halde geri gelemedik. Bireysel performanslar açısından değerlendirecek olursam, Simon ve Moerman haricinde çok kötü oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve şu an ülkesinde rehabilitasyon sürecini devam ettiren ABD asıllı Türk basketbolcu Shane Larkin ile ilgili ise Ataman, "Larkin'in tedavisi sonuçlanmak üzere. 25 Ekim'de gelecek. 30 Ekim'de Olympiakos ile yapacağımız maçta oynatmayı planlıyoruz. Gelen haber bu şekilde." diyerek sözlerini tamamladı.


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