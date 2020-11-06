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Spor Basketbolda maçın ardından
Spor

Basketbolda maçın ardından

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov: "Takım için çok önemli bir galibiyet" - Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis: "Avrupa Ligi'nde 19 top kaybıyla bir takımı yenmek kolay değil"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:14:49 -
Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Takım için çok önemli bir galibiyet. Herkes katkıda bulundu, yüreğiyle oynadı. Takımın çok karakter göstermesi gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Eksiğimizle birlikte bunu çok iyi toparladık. Maçın akışına, planımıza uyduk. Yeni bir takımız, birçok şey yeni ama gelişim bizi mutlu ediyor." diye konuştu.


- Khimki cephesi


Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis ise "Çok zor bir maçtı. Genelde gerideydik ama dönmeyi başardık. Şanssız top kayıpları kötü oldu. 19 top kaybı yaptık. Avrupa Ligi'nde 19 top kaybıyla bir takımı yenmek kolay değil." ifadelerini kullandı.

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