Basketbolda 17. BOTAŞ Kupası, Ankara'da düzenlenecek
ANKARA (AA) - Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası, 17-20 Eylül'de Ankara'da yapılacak.
BOTAŞ Kulübünün açıklamasında, sezon öncesi turnuvasının bu yıl 17. kez düzenleneceği belirtildi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'un katılacağı turnuvanın, DSİ Spor Salonu'nda oynanacağı aktarıldı.
17. BOTAŞ Kupası'nın maç programı şöyle:
17 Eylül Perşembe:
14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi
17.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın
18 Eylül Cuma:
14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor
17.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor
17.00 BOTAŞ-Nesbe Aydın