Basketbolculara moral yemeği Akdeniz Basketbol Ligi takımlarından son 2 sezonun şampiyonu Muhteşem Ajans basketbol takımı moral yemeğinde buluştu.

Akdeniz Basketbol Ligi takımlarından son 2 sezonun şampiyonu Muhteşem Ajans basketbol takımı moral yemeğinde buluştu. Takımın büyük çoğunluğunun aileleri ile birlikte katıldığı yemekte basketbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Muhteşem Kabasakal, Sportif Direktör Okan Özkırmızı ve takım koçu Ahmet Emircikoğullarının yanı sıra bazı ajans yöneticileri hazır bulundu. Bu sene de averaj farkı ile lider durumda olanbasketbolcular başkana şampiyonluk sözü verdiler .

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.