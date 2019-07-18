Basketbolculara moral yemeği
Akdeniz Basketbol Ligi takımlarından son 2 sezonun şampiyonu Muhteşem Ajans basketbol takımı moral yemeğinde buluştu.18 Temmuz 2019 Perşembe 10:08
Akdeniz Basketbol Ligi takımlarından son 2 sezonun şampiyonu Muhteşem Ajans basketbol takımı moral yemeğinde buluştu. Takımın büyük çoğunluğunun aileleri ile birlikte katıldığı yemekte basketbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Muhteşem Kabasakal, Sportif Direktör Okan Özkırmızı ve takım koçu Ahmet Emircikoğullarının yanı sıra bazı ajans yöneticileri hazır bulundu. Bu sene de averaj farkı ile lider durumda olanbasketbolcular başkana şampiyonluk sözü verdiler .
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