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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji: 108 - Umana Reyer: 74

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:34:00 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Yunanistan), Gentian Cici (Arnavutluk)

Bahçeşehir Koleji: Green 21, İsmet Akpınar 11, Jones 26, Owens 4, Robinson 16, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir, Ahmet Yılmaz 2, Thomas Akyazılı 9, Aldridge 6, Erkan Yılmaz 13

Umana Reyer: Stone 11, Tonut 21, De Nicolao 12, Chappell, Fotu 21, Casarin 1, Bramos 2, Daye 4, Vidmar, D'Ercole, Possamai 2, Biancotto

1. Periyot: 19-21

Devre: 54-43

3. Periyot: 84-58


İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. ve son hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya temsilcisi Umana Reyer'i 34 sayı farkla 108-74 yendi.

Bahçeşehir Koleji, grubunu 2 galibiyet, 8 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda etti.

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