Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Bahçeşehir Koleji: 108 - Umana Reyer: 74
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Yunanistan), Gentian Cici (Arnavutluk)
Bahçeşehir Koleji: Green 21, İsmet Akpınar 11, Jones 26, Owens 4, Robinson 16, Ali Yüceoral, Hadi Özdemir, Ahmet Yılmaz 2, Thomas Akyazılı 9, Aldridge 6, Erkan Yılmaz 13
Umana Reyer: Stone 11, Tonut 21, De Nicolao 12, Chappell, Fotu 21, Casarin 1, Bramos 2, Daye 4, Vidmar, D'Ercole, Possamai 2, Biancotto
1. Periyot: 19-21
Devre: 54-43
3. Periyot: 84-58
İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. ve son hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya temsilcisi Umana Reyer'i 34 sayı farkla 108-74 yendi.
Bahçeşehir Koleji, grubunu 2 galibiyet, 8 mağlubiyetle 5. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda etti.