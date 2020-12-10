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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Herbalife Gran Canaria: 89 - Frutti Extra Bursaspor: 76

Yeniakit Publisher
2020-12-10 01:28:28 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

ANKARA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımına 89-76 mağlup oldu.

Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 22-17 önde bitirdi. Üstünlüğünü sürdüren Herbalife Gran Canaria mücadelenin devre arasına da 47-41 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 68-62 önde kapattığı karşılaşmayı 13 farkla 89-76 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Herbalife Gran Canaria'da 21 sayı üreten Stanley Okoye oldu.



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