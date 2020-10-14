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Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Spor

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji: 72 - Joventut Badalona: 91

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:02:39 -
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Saso Petek (Slovenya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

Bahçeşehir Koleji: Jones 10, Perez 2, İsmet Akpınar 13, Hadi Özdemir 6, Rıdvan Öncel 4, Green 14, Deniz Kılıçlı 6, Burak Yıldızlı 7, Thomas Akyazılı 8, Aldridge 2, Erkan Yılmaz

Joventut Badalona: Dimitrijevic 13, Ribas 6, Lopez-Arostegui 5, Morgan 11, Brodziansky 10, Parrado 2, Ventura 3, Bassas 10, Zagars, Birgander 10, Parra, Tomic 21

1. Periyot: 16-28

Devre: 40-50

3. Periyot: 57-75

5 Faulle çıkan: 39.36 Thomas Akyazılı (Bahçeşehir Koleji)


İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Joventut Badalona takımına 91-72 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk takım 10-9 önde geçti. Müsabakanın 6. dakikadan itibaren potasındaki sayılara ve farkı çift hanelere çıkmasına engel olamayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 28-16 geride kapattı. İkinci periyotta farkı çift hanelerde tutan İspanya temsilcisi, devre arasına 50-40 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü periyodunu 75-57 geride kapatan Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte de farkı eritemedi ve parkeden 91-72 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji gruptaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Joventut Badalona, 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

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