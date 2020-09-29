Salon: TOFAŞ

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Stanislav Valeev (Rusya)

Frutti Extra Bursaspor: Munford 16, Jones 5, Can Maxim Mutaf, Kadji 15, Hamilton 19, Ömercan İlyasoğlu, Tevfik Akdamar 2, Birkan Batuk 8, Newman 17, Oğuz Savaş 4

Dolomiti Energia: Martin 5, Browne 17, Forray 8, Mezzanotte 11, Williams 19, Pascolo 2, Conti 4, Sanders 15, Ladurner 2, Maye 10

1. Periyot: 29-19

Devre: 49-40

3. Periyot: 65-67

5 faulle çıkan: 39.58 Hamilton (Frutti Extra Bursaspor)





BURSA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu D Grubu ilk hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği İtalya'nın Dolomiti Energia takımına 93-86 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Dolomiti Energia, 10-9 önde geçti. Frutti Extra Bursaspor, Munford'un asist ve sayılarıyla skor üretti ve 8. dakikada farkı 8'e çıkardı: 21-13. Çeyreğin kalan dakikalarında da iyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ilk periyodu 29-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, set hücumlarında Newman ve Jones'un kaydettiği basketlerle 15. dakikada farkı çift hanelerde tutmayı başardı: 40-28. Konuk ekip, Williams ve Mezzanotte ile farkı kapatmaya çalışsa da Bursaspor kontrollü oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 49-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe daha iyi başlayan taraf olan Dolomiti Energia, Williams ve Forray ile etkili olarak 8-0'lık seri yakaladı ve farkı 22. dakikada 1 sayıya (49-48) indirdi. Bu dakikadan itibaren iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesine sahne olan çeyrekte Dolomiti Energia, Maye ile basketler buldu ve final periyoduna 67-65 önde girdi.

Dördüncü periyoda Sanders'ın 7 sayısıyla başlayan İtalyan ekibi, 33. dakikada farkı 5'e çıkardı: 70-75. Frutti Extra Bursaspor, Newman ve Munford ile rakibine karşılık vermeye çalışsa da skor üstünlüğünü koruyan Dolomiti Energia, parkeden 93-86 galip ayrıldı.