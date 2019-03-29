Basketbol: Toplu sonuç - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta mücadeleleri başladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı. Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Türkiye Basketbol 1. Ligi





Sigortam.net İTÜ Basketbol-Düzce Belediyespor: 89-91

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Artvin Belediyespor: 103-58 Semt77 Yalova Belediyespor-Finalspor: 83-87

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi





A Koleji-Bayraklı Belediyespor: 88-71 Mersin Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 49-77 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 93-56



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