Basketbol: Toplu sonuç
- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta mücadeleleri başladı29 Mart 2019 Cuma 22:54
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 25., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 28. haftası oynanan üçer maçla başladı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net İTÜ Basketbol-Düzce Belediyespor: 89-91
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Artvin Belediyespor: 103-58
Semt77 Yalova Belediyespor-Finalspor: 83-87
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
A Koleji-Bayraklı Belediyespor: 88-71
Mersin Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 49-77
Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 93-56
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