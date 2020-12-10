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Spor Basketbol: Toplu sonuç
Spor

Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta maçları oynandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:29:11 -
Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen tek maç haricinde tamamlandı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Mamak Belediyespor-Final Spor: 77-74

Budo Gemlik-Samsunspor: 75-92

Sigortam.Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 76-80

Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 58-70

Akhisar Belediye Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-84

Global Connect Travel Düzce-Nadir Gold İstanbul Basket: 63-51

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Ankara Anadolu Basket: 87-84

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