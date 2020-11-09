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Spor Basketbol: TKBL Federasyon Kupası
Spor

Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

Organizasyonda ikinci gün maçları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:34:13 -
Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Global Connect Travel Düzce-Fenerbahçe Gelişim: 68-82

Çeşme Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 64-82

BOTAŞ Gelişim-Antalya 07 Basketbol: 97-96

Yalova VİP-İstanbul Üniversitesi: 78-72

Emlak Konut-Urla Belediyespor: 93-73

ICC Yatırım Sakarya Yükseliş-Ceyhan Belediyespor: 88-82

Kupada yarın Çeşme Basketbol-Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji, Fenerbahçe Gelişim-Antalya 07 Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Urla Belediyespor, Global Connect Travel Düzce-BOTAŞ Gelişim, Yalova VİP-Emlak Konut ve Edremit Belediyesi Gürespor-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş karşılaşmaları oynanacak.

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