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Spor Basketbol: TKBL Federasyon Kupası
Spor

Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

Organizasyonda ilk gün maçları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 22:24:27 -
Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası'nda ilk gün maçları sona erdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Antalya 07 Basketbol-Global Connect Travel Düzce: 70-49

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji: 73-41

Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim: 66-68

Urla Belediyespor-Yalova VİP: 73-87

Ceyhan Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 84-89

İstanbul Üniversitesi-Emlak Konut: 57-86

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