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Spor Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final yeni sezonda Berlin'de gerçekleştirilecek
Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final yeni sezonda Berlin'de gerçekleştirilecek

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Dörtlü Final organizasyonu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 08:43:00 -
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final yeni sezonda Berlin'de gerçekleştirilecek

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, ligde normal sezon ve play-off'un ardından son 4'e kalacak takımların mücadele edeceği Dörtlü Final müsabakalarının, 27-29 Mayıs 2022'de Mercedes-Benz Arena'da oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, Berlin'in, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final'e 2009 ve 2016'nın ardından 3. kez ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

 

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