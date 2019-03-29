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Basketbol: THY Avrupa Ligi

- Darüşşafaka Tekfen: 92 - Bayern Münih: 87

29 Mart 2019 Cuma 22:25
Basketbol: THY Avrupa Ligi


Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Emilio Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 26, Mert Akay, Kidd 8, Evans 20, Eric 6, Kartal Özmızrak 13, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Oğuz Savaş 2, Peiners, Diebler 6

Bayern Münih: Dedovic 20, Jovic 10, Koponen 23, Lucic 9, Radosevic 8, Barthel 8, Dangubic, King, Lo, Williams 5, Booker 4

1. Periyot: 14-27

Devre: 44-50

3. Periyot: 65-67


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, son iç saha maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-87 yendi.

Ev sahibi ekip bu sonuçla 5. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, pota altından bulduğu sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-17. Farkı bir ara 16 sayıya (6-22) kadar yükselten Almanya temsilcisi, hücumda düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka Tekfen karşısında birinci periyodu 27-14 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, ikinci çeyreğe iyi bir başlangıç yaptı. Evans, Diebler ve Kartal Özmızrak'la üç sayılık basketler kaydeden Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 26-29. Tempolu geçen mücadelede pota altındaki etkinliğini sürdüren Bayern Münih, Doğuş Özdemiroğlu'nun üst üste dış atış isabetlerine rağmen soyunma odasına 50-44 önde girdi.

Bayern Münih, ikinci yarıya Dedovic'in basketleriyle başladı. Konuk ekip, top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında 23. dakikada farkı tekrar açtı: 44-58. Boyalı alanı iyi savunan Almanya temsilcisi karşısında dış atış isabetleriyle etkili olmaya devam eden ev sahibi takım, 28. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 60-61. Skor üstünlüğünün son bölümde sıklıkla el değiştirdiği üçüncü çeyreği Bayern Münih, 67-65 üstün bitirdi.

Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, Bayern Münih'in boyalı alandaki savunma sertliğini kırmayı başarırken, 32. dakika 69-69 eşitlikle geçildi. Hızlı hücumlardan skor üreten rakibine üç sayı çizgisinin gerisinde karşılık veren yeşil-siyahlılar, Kidd'in dış atış isabetiyle 37. dakikada 79-77 öne geçti. Dedovic ile Eric arasında yaşanan gerginliğin ardından Douglas'ın sayılarıyla oyunun kontrolünü eline alan Darüşşafaka Tekfen, bitime 1 dakika 42 saniye kala skoru 84-79'a getirdi. Koponen'le peş peşe kritik basketler bularak oyundan kopmayan Bayern Münih, bitime 21 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 88-87. Kalan sürede faul hakkını dolduran konuk ekip karşısında serbest atış çizgisinde Douglas ile sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, maçı 92-87 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmanın ikinci yarısı, yaşanan teknik sorundan dolayı yaklaşık 5 dakika geç başladı.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:25
  1. Basketbol
  2. Bayern Münih
  3. darüşşafaka tekfen
  4. THY Avrupa Ligi

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