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Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Anadolu Efes, 14. hafta maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak - Fenerbahçe Beko ise yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:33:34 -
Basketbol: THY Avrupa Ligi

İSTANBUL (AA) - Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın ve 16 Aralık Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Yedi galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın Rusya'da CSKA Moskova ile mücadele edecek. Megasport Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını ağırlayacak. İki takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te karşılaşacak.


- Program


THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - ALBA Berlin (Almanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)


16 Aralık Çarşamba:

19.00 Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Barcelona (İspanya) - Khimki (Rusya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya)

22.45 ASVEL (Fransa) - Maccabi Playtika (İsrail)

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