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Dünya Basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı
Dünya

Basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı

Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu tribündeki demir bariyerlerden biri çöktü. Yaşanan olayda 27 kişi yaralanırken maç da iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 10:48:00 -
Basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı

Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında tribündeki demir bariyerlerden biri çöktü.

Olay nedeniyle maç iptal edildi.

 Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını ve konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeleri olmadığı bilgisini paylaştı.

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