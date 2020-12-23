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Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Limoges: 70 - Türk Telekom: 75

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:18:05 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges ekibini 75-70 yendi.

Beaublanc Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15'lik skorla üstün tamamlayan takım Türk Telekom oldu.

İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Limoges, devre arasına 35-31 önde gitti.

Etkili bir oyun ortaya koyduğu üçüncü çeyreği 54-49 üstün bitiren Türk Telekom, karşılaşmadan da 75-70 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Nick Johnson, 18 sayı, 13 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Limoges'da Phil Scrubb'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Türk Telekom 3. galibiyetini alırken Limoges ise 3. yenilgisini yaşadı.

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