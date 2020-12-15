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Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray: 89 - Iberostar Tenerife: 104

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:51:54 -
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Galatasaray: Barış Ermiş 3, Macon 18, Göksenin Köksal, Motum 18, Tyus 9, Yiğit Arslan 5, Hunter 15, Williams 16, Ragıp Atar, Hamilton 5

Iberostar Tenerife: Fitipaldo 6, Salin 34, Rodriguez 10, Cavanaugh 5, Guerra 7, Butterfield 17, Lopez, Sulejmanovic 6, Shermadini 16, Brnovic 3

1. Periyot: 25-23

Devre: 50-49

3. Periyot: 71-73

Beş faulle çıkan: 37.13 Barış Ermiş (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 104-89 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı. İspanyol temsilcisi ise 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk periyodu tempolu bir oyuna sahne olurken Galatasaray, çeyreği 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de takımlar savunmada ritim bulmakta zorlanırken uzunlarıyla skor üreten Galatasaray, 15. dakikayı 43-34 üstün geçti. Iberostar Tenerife, periyodun son anlarında top kayıpları yapan ve sayı bulmakta güçlük çeken sarı-kırmızılılar karşısında önce farkı kapatıp daha sonra ise serbest atış isabetleriyle 19. dakikada üstünlüğü yakaladı: 45-47. Macon ve Hunter'ın basketleriyle toparlanan Galatasaray, devre arasına 50-49 önde girdi.

Galatasaray, ikinci yarıya etkili başladı. Ev sahibi ekip, 26. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 68-58. Peş peşe üç sayılık basketler kaydederek maça yeniden ortak olan Iberostar Tenerife, final periyoduna 73-71 üstün gitti.

Son periyoda 8-0'lık seriyle giren İspanya temsilcisi, savunmada rakibine karşılık vermekte zorlanan Galatasaray önünde 35. dakikayı 91-78 önde geçti. Konuk ekip, oyundan düşen sarı-kırmızılılar karşısında farkı 38. dakikada 16 sayıya kadar çıkardı: 79-95. Üstünlüğünü sürdüren Iberostar Tenerife, maçı 104-89 kazandı.

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