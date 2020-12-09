Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
San Pablo Burgos: 100 - Darüşşafaka Tekfen: 70
ANKARA (AA) - Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol kulübü San Pablo Burgos'a 100-70 yenildi.
Burgos kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 23-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 48-37 üstünlükle gitti.
Son 10 dakika öncesi farkı 17 sayıya (73-56) yükselten San Pablo Burgos, karşılaşmayı 100-70 kazandı.
Darüşşafaka Tekfen, gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı. San Pablo Burgos ise 2. galibiyetini elde etti.