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Spor Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
Spor

Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Kupada ilk gün maçları oynandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:41:39 -
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

İSTANBUL (AA) - Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli'de düzenlenen turnuvanın ilk gününde 8 müsabaka oynandı.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Sigortam.Net-Budo Gemlik: 82-46

Final Spor-Semt77 Yalovaspor: 63-66

B Grubu:

Bornova Belediyespor-Kocaeli BŞB Kağıtspor: 89-72

Global Connect Travel Düzce-Samsunspor: 75-77

C Grubu:

Ankara Anadolu Basket-İstanbul Basket: 75-71

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 66-64

D Grubu:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor: 79-73

Akhisar Belediye Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 74-86



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