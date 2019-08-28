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Basketbol, binleri mutlu etti

Şehitkamil Belediyesi, 2019 yaz basketbol spor okullarında eğitim gören başarılı öğrencileri sertifika ve madalya ile ödüllendirdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
Basketbol, binleri mutlu etti

Şehitkamil Belediyesi, 2019 yaz basketbol spor okullarında eğitim gören başarılı öğrencileri sertifika ve madalya ile ödüllendirdi. Öğrenciler, sertifika ve madalyalarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun elinden aldı.


Yaz spor okulları kapsamında 7 farklı branşta 11 binin üzerinde sporcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törende 2 farklı spor tesisinde eğitim gören bin 100 basketbolcuya başarı belgelerini ve madalyalarını verdi. Törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hasan Oğuz, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ercan Karateke ile çok sayıda sporcu velisi katıldı.


Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği içerisinde Gaziantep’te altyapı çalışmalarının güçlü bir şekilde ilerlemesi adına yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediyesi, yaz spor okulları kanalıyla basketbol branşına uzun yıllar hizmet edecek binlerce lisanslı sporcu daha yetiştirdi.


Sürdürülebilir spor alışkanlıklarının kazandırılması adına teorik eğitimlerin yanı sıra uzmanlar tarafından gerçekleştirilen seminer ve panellerle sporcu ve sporcu velilerini bilinçlendiren Şehitkamil Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde de çocukların ve gençlerin sevdikleri spor dallarında faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına kış dönemi spor okullarıyla binlerce öğrenciyi spor tesislerinde misafir edecek.


“Bizleri gururlandıran başarılara arka arkaya imza atıyorlar”


Sertifika ve madalya töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, birçok branşta standart bir noktada olmak yerine, belirledikleri branşlarda üst düzey başarılı sonuçlar almayı tercih ettiklerini kaydetti. 2019 yılı yaz spor okullarında 7 farklı branşta 11 binin üzerinde sporcuya eğitim imkanı sunduklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamayı yaptı:


“Şehitkamil Belediyesi olarak her branşta standart bir noktada olmak yerine belirli branşlarda üst düzey seviyelerde olmayı tercih ettik. Çok şükür verilen büyük emekler neticesinde sporcularımız; ilimizi, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder hale geldi. Tesislerimizde yetişen Milli Takım sporcularımız, bizleri gururlandıran başarılara arka arkaya imza atıyorlar. Yaz spor okullarımızda 7 farklı branşta 11 binin üzerinde öğrencimize eğitim verdik. Spor alanında sadece yaz spor okullarıyla kalmıyor, faaliyetleri yıl genelinde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda desteklerini esirgemeyen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Daha önce düzenlediğimiz törenlerle farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerimize sertifikalarını takdim etmiştik. Bugün de basketbol branşında eğitim gören öğrencilerimize sertifikalarını takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimize, akademik ve sosyal hayatlarında başarı diliyorum.”

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
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