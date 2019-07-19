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Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- Türkiye'nin de yer alacağı erkekler ve kadınlar şampiyonaları elemelerinin kura çekimi pazartesi günü yapılacak- A Milli Kadın Takımı kura çekimine ikinci torbadan, A Milli Erkek Takımı ise üçüncü torbadan katılacak

19 Temmuz 2019 Cuma 18:15
Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri


İSTANBUL (AA) - 2021 FIBA Kadınlar ve Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) elemelerinin kura çekimi pazartesi günü yapılacak.

Almanya'nın Münih kentinde, TSİ 13.15'te gerçekleştirilecek kura çekimine, A Milli Kadın Takımı ikinci torbadan, A Milli Erkek Takımı ise üçüncü torbadan katılacak.

2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Fransa ve İspanya’nın doğrudan katılma hakkı alması nedeniyle elemelerde 33 takım mücadele edecek. Grupların 6'sı dörderli, 3'ü üçerli takımlardan oluşacak ve gruplardaki her takım birbiriyle rövanş usulü maç yapacak.

A Milli Kadın Takımı kura çekimine Karadağ, Belarus, Çekya, Ukrayna, Yunanistan, Bosna Hersek, Slovakya ve Hırvatistan'ın bulunduğu ikinci torbadan katılacak.

Elemelerin ardından grubunu lider tamamlayan 9 takım ile en iyi ikinci olan 5 takım, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.


- Erkek Milli Takımı 3. torbada


2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım yer alacak. Takımlar dörderli 8 gruba dağılacak ve birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.

Milliler, kura çekiminde 3. torbada İtalya, Letonya ve Ukrayna ile yer alacak.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:15
  1. Avrupa Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. elemeler
  4. FIBA
  5. kura çekimi

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